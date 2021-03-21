Россиянам рассказали о способах путешествовать дешевле

Способов сберечь деньги в путешествии очень много. Например, если ваша цель — пляжный отдых, то выгоднее сразу купить тур, а вот посмотреть крупный город за 2–3 дня, проще и дешевле самостоятельно.

Как рассказала блогер Анна Сатурова в интервью радио Sputnik, при самостоятельном планировании отдыха первая задача — минимизировать расходы на дорогу. Если добираться до места предстоит самолетом, то стоит обратить внимание на цены рейсов разных авиакомпаний. Разница между ними может быть весьма значительной.

При этом выбирая билет определенной авиакомпании, нужно следить за ее нормами багажа. Сатурова объяснила, что многие туристы покупают дешевые билеты, не смотрят нормы, а «потом попадают на деньги».

Еще один пункт, на который нужно обратить внимание — это проживание. Например, можно бронировать не отели, а квартиры на сайтах-агрегаторах, сайтах по поиску жилья, считает блогер. Более того, по ее словам, бронировать можно комнаты, а не квартиры, «это выходит раза в три дешевле». Также можно ночевать в хостелах, но чтобы сделать правильные выбор, нужно предварительно посмотреть рейтинг и отзывы.

«Можно пользоваться каучсерфингом — это вид съема жилья, когда ты приезжаешь и бесплатно у кого-то живешь, но надо относиться с осторожностью: бывают разные хозяева», — отметила Сатурова. В этом случае также перед договором о проживании, нужно посмотреть отзывы в интернете.

Сняв квартиру, путешественник автоматом экономит на еде. Завтраки можно приготовить, посетив заранее ближайший супермаркет — а это заметная экономия, указала блогер.

При этом чаще всего выгоднее путешествовать в компании. По словам Сатуровой, это поможет снять вполне качественное жилье за вполне умеренные деньги.

Немало сэкономить можно и на передвижениях. Блогер посоветовала всегда скачивать карты, узнавать заранее об общественном транспорте, чтобы не тратить деньги на такси.