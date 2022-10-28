Россиянам рассказали о самых популярных направлениях на Новый год | 360°

28 октября 2022, 15:47
Россиянам рассказали о самых популярных направлениях на Новый год
Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала о наиболее популярных новогодних направлениях среди россиян.
По словам эксперта, наши сограждане чаще всего выбирают Москву и Санкт-Петербург, а также Казань и Нижний Новгород.
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«Я бы добавила сюда Суздаль, Владимир, Кострому. Там прекрасно налажена экскурсионная программа, можно хорошо отдохнуть. Если это крупные города, Москва, Питер, там невозможно побывать один раз и все осмотреть», — сказала Осипова.
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Она предупредила, что на Новый год цены на поездки обычно выше, поскольку этот период является высоким сезоном. Чем раньше забронировать поездку, тем дешевле она обойдется.
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