Россиянам рассказали о самых популярных направлениях на Новый год | 360°

Путешествия 28 октября 2022, 15:47 Россиянам рассказали о самых популярных направлениях на Новый год

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Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала о наиболее популярных новогодних направлениях среди россиян.

По словам эксперта, наши сограждане чаще всего выбирают Москву и Санкт-Петербург, а также Казань и Нижний Новгород.

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«Я бы добавила сюда Суздаль, Владимир, Кострому. Там прекрасно налажена экскурсионная программа, можно хорошо отдохнуть. Если это крупные города, Москва, Питер, там невозможно побывать один раз и все осмотреть», — сказала Осипова.

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Она предупредила, что на Новый год цены на поездки обычно выше, поскольку этот период является высоким сезоном. Чем раньше забронировать поездку, тем дешевле она обойдется.