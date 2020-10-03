Россиянам рассказали о самых дорогих сентябрьских перелетах

Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали цены на билеты, которые россияне купили в сентябре. Самым дорогим оказался перелет за 265 тысяч рублей.

Наиболее дорогой билет на самолет был куплен для путешествия из Москвы на Алтай и обратно. За него туристу пришлось отдать 265 тысяч рублей, пишет RT со ссылкой на сервис OneTwoTrip. На втором месте по стоимости разместился билет из Москвы в Бодрум с обратным рейсом в столицу. Этот перелет обошелся в 239 тысяч рублей. Замкнул тройку лидеров билет с маршрутом Москва — Дубай. Чтобы попасть на отдых, кому-то пришлось раскошелиться на 238 тысяч рублей.

Аналитики просмотреть и цены на железнодорожные билеты. Самой дорогой оказалась поездка в одну сторону из Петербурга в Москву — 63,4 тысячи рублей. Затем идут билеты в Сургут — 38,1 тысячи рублей, Анапу — 35,9 тысячи, Новороссийск — 35,7 тысячи и Адлер — 34,4 тысячи.

Ранее сервис для планирования путешествий назвал самые популярные направления для отдыха в сентябре. Чаще всего россияне ездили в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь.