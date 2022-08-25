Россиянам рассказали о преимуществах программы туристического кешбэка

Исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова оценила новую программу туристического кешбэка и обозначила ее преимущество. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

С 25 августа открывается окно продаж туров по России с кешбэком в 20%. До 1 октября можно приобрести поездку по стране и получить назад до 40 тысяч рублей.

По словам Осиповой, главным преимуществом программы кешбэка является тот факт, что она повышает привлекательность «дорогих» регионов.

«С этой программой появляется доступность к тем регионам, куда нам с вами раньше было дорого поехать. С учетом возврата средств повышается привлекательность Дальнего Востока, Сибири и Севера. Раньше эти регионы привлекали людей, но были малодоступны из-за высокой цены, а теперь благодаря этой программе попасть туда станет проще», — сообщила турэксперт.

В случае путешествия во Владивосток, можно вернуть назад до 40 тысяч рублей, а в другие регионы — до 20 тысяч рублей.