Россиянам рассказали о лучших странах для отдыха в 2020 году

Меньше месяца осталось до наступления нового 2020 года, и многие уже сейчас начинают задумываться, куда отправиться в свой следующий отпуск. Специалисты туристического портала Travel and Leisure опубликовали рейтинг самых интересных направлений для путешествий.

В список экспертов вошли 50 точек по всему миру. Лидером рейтинга оказался Аддис-Абеба — столица Эфиопии. Там можно посетить дворец Менелика II. Его построили в конце XIX века., реконструировали и открыли для туристов осенью. Также стоит зайти в Центр современного искусства, чтобы познакомиться с африканским искусством. Аэропорт города расширили, так что прилететь в Эфиопию стало намного проще.

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Вторую строчку списка занял древний город Арекипа. Он находится в Перу и включен в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы могут увидеть своими глазами резную архитектуру церкви Святого Августина, выполненную в стиле барокко.

Сразу за Эфиопией и Перу специалисты предлагают отправиться в США. В штате Северная Каролина есть город Ашвилл, где живут местные художники и музыканты. Каждый сентябрь там проводят «Чау-чау» — кулинарный фестиваль с живыми выступлениями и различными мастер-классами.

Также в рейтинг включили Австрию, Барбадос, Пекин и Гавайи.