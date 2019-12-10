Россиянам рассказали о лучших странах для отдыха в 2020 году
В список экспертов вошли 50 точек по всему миру. Лидером рейтинга оказался Аддис-Абеба — столица Эфиопии. Там можно посетить дворец Менелика II. Его построили в конце XIX века., реконструировали и открыли для туристов осенью. Также стоит зайти в Центр современного искусства, чтобы познакомиться с африканским искусством. Аэропорт города расширили, так что прилететь в Эфиопию стало намного проще.
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Вторую строчку списка занял древний город Арекипа. Он находится в Перу и включен в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы могут увидеть своими глазами резную архитектуру церкви Святого Августина, выполненную в стиле барокко.
Сразу за Эфиопией и Перу специалисты предлагают отправиться в США. В штате Северная Каролина есть город Ашвилл, где живут местные художники и музыканты. Каждый сентябрь там проводят «Чау-чау» — кулинарный фестиваль с живыми выступлениями и различными мастер-классами.
Также в рейтинг включили Австрию, Барбадос, Пекин и Гавайи.