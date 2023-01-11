Путешествия 11 января 2023, 18:43 Россиянам рассказали о лучшем времени для отдыха в Египте Самый комфортный отдых в Египте возможен весной и осенью

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Такое направление, как Египет, является весьма распространенным среди российских туристов. О том, в какое время года комфортнее всего отдыхать в этой стране, рассказал эксперт по туризму Николай Мельник, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, самый комфортный отдых в Египте возможен весной и осенью. Именно в эти времена года туристы смогут искупаться в теплом море и насладиться прекрасным теплым климатом.

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Зимой в Египте не сезон, однако люди, которым не столь важно купание в море, смогут прекрасно провести свой отдых там и в это время года.

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