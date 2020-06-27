Россиянам рассказали о действующих ограничениях по въезду в зарубежные страны

Документ «Действующие ограничения по въезду в иностранные государства» касается 122 стран, в которых власти ввели особые условия для въезжающих из других стран. По каждой дается информация о характере ограничения и его предварительных сроках, а также о приблизительных датах открытия границ.

Россияне смогут уточнить, прибывающие из каких государств и на каких условиях могут пересечь ту или иную границу, а также получить дополнительную специальную информацию.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что международное авиасообщение может восстановиться в июле, но только после того, как внутренние авиаперевозки докажут свою безопасность.