    27 июня 2020, 00:14

    Россиянам рассказали о действующих ограничениях по въезду в зарубежные страны

    Александра Каширина

    Официальный сайт Федерального агентства по туризму составил для выезжающих россиян список государств, где действуют ограничения для прибывающих в связи пандемией COVID-19.

    Документ «Действующие ограничения по въезду в иностранные государства» касается 122 стран, в которых власти ввели особые условия для въезжающих из других стран. По каждой дается информация о характере ограничения и его предварительных сроках, а также о приблизительных датах открытия границ.

    Россияне смогут уточнить, прибывающие из каких государств и на каких условиях могут пересечь ту или иную границу, а также получить дополнительную специальную информацию.

    Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что международное авиасообщение может восстановиться в июле, но только после того, как внутренние авиаперевозки докажут свою безопасность.