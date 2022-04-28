Россиянам рассказали, на каком транспорте лучше путешествовать в Крым

Самым удобным способом добраться до Крыма является поездка на поезде или машине. Таким мнением поделился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Об этом сообщила Lenta.ru.

Барзыкин подчеркнул, что ежегодно Крым готов принять 9-10 миллионов человек.

«Желание людей отдохнуть в Крыму еще формируется, потому что даже на майские бронирование еще идет. Власти Крыма говорят о том, что ожидают в этом году 9-10 миллионов человек», — рассказал Барзыкин.

На данный момент власти Крыма активно развивают железнодорожные перевозки, а также запускают чартерные автобусы, которые курсируют в том числе из Москвы.