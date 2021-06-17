Россиянам рассказали, на какие пляжи податься в июне

Выбор зарубежных направлений для отдыха во второй половине июня у российских туристов стал разнообразнее. К уже готовым принимать россиян странам добавились Марокко и Азербайджан.

Туроператоры рассказали газете «Известия», какие туры обойдутся жителям РФ дешевле и куда пустят привитых «Спутником V».

С 10 июня возобновилось авиасообщение России с Марокко. Рейсы запустили по маршруту Москва — Касабланка. А с 15 июня марокканские власти сделали правила въезда в страну для россиян проще. Им достаточно предъявить сертификат о вакцинации «Спутником V». ПЦР-тест при этом делать не нужно. Экономия довольно существенна.

За отдых в четырехзвездочном отеле прибрежного Агадира придется заплатить 130-140 тысяч рублей на двоих. Завтрак включен в стоимость.

Азербайджан на этом фоне выглядит более заманчиво. Во-первых, рейсы будут из 10-15 российских городов. Во-вторых, с 10 июня въехать в страну можно с тестом ПЦР и сертификатом «Спутника V». Полноценный недельный тур на двоих, отмечают участники рынка, обойдется примерно в 70 тысяч рублей. Основные затраты — это перелет. Выбравших отдых в Азербайджане ждут пляжи Каспийского моря и экскурсии.

Дешевле всего оказались туры в египетский Каир с последующим трансфером на курорты и поездки в ОАЭ. Такое путешествие будет стоит для пары порядка 70 тысяч с перелетом, размещением и питанием.

Чтобы сесть в самолет в ОАЭ, нужно предоставить ПЦР-тест. Сертификата о вакцинации пока недостаточно. Условия для въезда в Каир аналогичные.