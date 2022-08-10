Россиянам рассказали, куда съездить на Южном Урале

Тюлюк — небольшое село в Челябинской области, которое очень популярно у туристов, потому что находится у подножья священной горы Иремель. «ФедералПресс» рассказал, почему стоит посетить это место.

Из-за большого потока туристов в поселке развитая инфраструктура, здесь проходят ярмарки, кинопоказы в местном клубе и другие мероприятия. Однако чаще всего в поселок приезжают, чтобы подняться на Иремель. Это вторая по высоте гора на южном Урале. Пик горы достигает 1582 метра над уровнем моря. Ее всегда считали священной — долгое время она была недоступна для посещения туристами. Сейчас же на Иремель поднимаются около 10 тысяч человек в год. Восхождение занимает три-четыре часа, а с вершины открывается потрясающий вид на десятки километров.