Россиянам рассказали, куда отправиться на отдых в бархатный сезон

Осень порадует россиян теплой погодой благодаря тому, что вода успела прогреться до высокой температуры. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, куда отправиться отдыхать в данный период, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт посоветовал отправиться отдыхать в Краснодарский край, Калининград или на Байкал. Данные направления пользуются осенью огромной популярностью.

«Самым популярным направлением в этот период будут курорты Краснодарского края, если мы говорим про те варианты, куда открыты полеты. Второе направление по популярности — это Байкал. Также я рекомендую ехать в Калининград», — пояснил специалист.

Мельник заявил, что на самый бюджетный тур в Калининград для двоих человек длительностью в неделю придется потратить 40 тысяч рублей. За поездку в Сочи придется отдать 50 тысяч. А вот чтобы отправиться на Байкал, на двоих придется потратить минимум 70 тысяч рублей. Однако эксперт отметил, что в последнее время можно наблюдать снижение цен на туристические поездки.