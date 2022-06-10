Россиянам рассказали, куда можно съездить в путешествие на машине на три дня

Аналитики сайта бронирования жилья Tvil.ru рассказали, какие города наиболее востребованы для поездок по России на два-три дня. Об этом сообщила «Тульская служба новостей».

Первое место в списке занял Псков со средней ценой бронирования номера в 3833 рубля. Далее следуют Выборг, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Воронеж, Великий Новгород и Суздаль. На 10-м месте рейтинга оказалась Тула. Желающим отдохнуть в этом городе придется заплатить в среднем 3172 рубля за одну ночь проживания.

В среднем россияне бронируют жилье на короткие поездки в начале июня по цене от 2400 до 4800 тысяч рублей в сутки.