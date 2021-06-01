Россиянам рассказали, куда можно полететь отдыхать вместо Турции

Приостановку авиасообщения с Турцией продлили до 21 июня, но никто не гарантирует, что запрет не останется в силе на более длительный срок. Однако россияне, которые уже купили туры, могут перебронировать их на другие направления. О том, куда еще можно полететь, рассказало РИА «Новости».

Большинство путешественников вместо Турции выбирают Россию. Но наиболее адекватной заменой турецким курортам является Египет, считает член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Он пояснил, что многие авиакомпании, на базе которых операторы планировали отправлять туристов в Турцию, теперь летают в Каир. Поэтому доплачивать, как правило, не приходится. Но есть недостаток — это длительный трансфер. Чтобы добраться из Каира до Хургады, нужно потратить пять часов, а до Шарм-эш-Шейха придется ехать все семь.

Несостоявшиеся туры в Турцию и Танзанию также предлагают перенести в Мексику. А еще с заездами до 21 июня включительно можно перенести средства, чтобы отправиться отдыхать на Мальдивы, Кубу, в ОАЭ, или полететь в Абхазию. Отмененные туры также можно перебронировать на другие даты в ту же Турцию и Танзанию. Никаких ограничений по датам заезда в этом случае нет.

Но по мнению экспертов, в конце июня из России все-таки разрешат летать на турецкие курорты. Особенно, если учесть, что эпидемическая ситуация в Турции улучшается.

То, что ограничения на полеты в Турцию продлили не до конца месяца, а только до 21 июня, дарит надежду, заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Поэтому если перенести тур на более поздние даты, скорее всего, отдохнуть в Турции ничто не помешает.

Ситуация с возвратом средств обстоит куда сложнее. Россияне приобрели путевок в Турцию более чем на 274 миллиона евро (около 11,1 миллиарда рублей). У компаний просто нет таких средств, чтобы вернуть их. Но если клиент хочет добиться возврата, следует дождаться даты выезда и написать претензию. Если компания не вернет средства в течение 10 дней, то отстаивать свои права придется уже в суде. Скорее всего, решение будет в пользу потребителя, но сам процесс может занять не менее полугода.

Ранее в Кремле не смогли назвать дату, когда возобновятся рейсы на курорты Египта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение будет принимать оперативный штаб, рассказал RT.

Турецкие власти между тем решили смягчить ограничения из-за коронавируса. В стране с 1 июня сократят комендантский час и возобновят работу кафе и ресторанов, написала «Газета.ru».

В качестве альтернативы Турции туристам могут предложить путешествие в Марокко. Об этом ранее сообщил Ura.ru замдиректора ассоциации «Турпомощь» Сергей Голов.