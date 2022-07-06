Россиянам рассказали, куда можно отправиться в путешествие на машине после 15 июля

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал решение правительства с 15 июля снять все ковидные ограничения для путешествующих на автотранспорте, а также рассказал, куда могут отправиться российские туристы. Об этом написало ИА Nation News.

По словам эксперта, путешествовать на машине будет по-прежнему не так просто, поскольку запреты на пересечение границы продолжают действовать со стороны некоторых иностранных государств.

«Например, ряд стран, с которыми у нас визовое общение. Они пока не открывают визы российским гражданам. Либо открывают, но только определенным категориям граждан, куда, например, туризм не относится», — сказал он.

Сейчас туристы без проблем могут отправиться в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Абхазию, а также в Южную Осетию.

Страны Прибалтики и Финляндия объявили, что стали доступными для российских туристов, однако по-прежнему есть ограничения.

«К сожалению, пока есть ограничения по визовым вопросам. Либо консульства не работают, либо работают в ограниченном варианте, либо только для определенных социальных категорий», — резюмировал Осауленко.