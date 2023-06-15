Путешествия 15 июня 2023, 11:30 Россиянам рассказали, куда лучше отправиться отдыхать в июне «Москва 24»: отдых в Абхазии порадует своей ценой и красивой природой

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Издание «Москва 24» перечислило список мест, куда российские туристы могут отправиться в отпуск в летнее время. В первую очередь, путешественникам посоветовали присмотреться к Абхазии за счет комфортной цены и красивой природы.

Добраться до Абхазии можно прямым перелетом из Москвы в Сочи, затем сесть на автобус и ехать до нужного курорта около двух часов. Цена на недельный пакетный тур начинается от 29,9 тысячи на двоих.

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В Турции в июне море прогревается до 25 градусов. Если туристы имеют шенгенскую визу, то, находясь в этой стране, можно без всяких сложностей посетить греческие острова. Паромы отправляются из Фетхие, Бодрума, Олюдениза и других городов. Недельный отдых на двоих обойдется минимум в 67 тысяч рублей.

Долететь до курортов Болгарии можно лишь с пересадкой в Стамбуле или Ереване. В июне температура моря составляет около 20 градусов. Туристы не будут страдать здесь от сильной жары. Цены на билеты начинаются от 39 тысяч рублей туда и обратно.