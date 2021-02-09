Россиянам рассказали, когда заграница будет доступна для путешествий

Сейчас страны активно обсуждают открытие авиасообщений. В России представители туристической отрасли особенно заинтересованы в запуске многих рейсов, так как имеют обязательства перед туристами. Об этом рассказала начальник управления Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова на выставке гражданской авиации в Красногорске.

«Переговоров между странами ведется достаточно много. Все это связано и с санитарно-эпидемиологической ситуацией в России, и с зеркальной ситуацией в той стране, в которую планируют отправиться. У нас до сих пор как у отрасли остались обязательства перед туристами, которые не могут реализовать на закрытых направлениях тот тур, который был приобретен еще до локдауна, в начале прошлого года», — рассказала она.

Поэтому отрасль сильно заинтересована в запуске новых границ.

«Мы вместе с коллегами крайне заинтересованы в проработке запуска этих направлений в европейскую часть и на удаленные территории, которые позволят нам выполнить все обязательства перед гражданами, которые были взяты отраслью еще до ковида», — заключила она.

Сегодня на выставке также выступил руководитель Росавиации Александр Нерадько. Он объяснил, что вероятность заразиться коронавирусом в салоне самолета крайне мала благодаря системе кондиционирования. Этот воздух можно считать чище, чем в операционных.