Россиянам рассказали, когда выгодней покупать путевки на юг

Путевки на юг России лучше приобретать до конца апреля, потому что уже в мае цены на отдых начнут расти, что традиционно происходит перед началом курортного сезона. Об этом глава туристической компании «Африка» Наталья Куцевол рассказала Ura.ru.

Ожидаемое повышение цен на путевки не связано с открытием зарубежных стран для туристов вместе с отменой ограничений из-за ковида. Просто отдых на курортах в летний период всегда обходится дороже, отметила Куцевол. На юге России курортный сезон стартует в середине июня, когда море уже достаточно теплое.

«Тогда медленно повышаются цены: сначала на 25%, потом на 50 и 100%. И так до середины сентября», — сказал она.

Глава туркомпании посоветовала покупать путевки до конца апреля, пока отели и авиакомпании еще предлагают скидки при раннем бронировании. Сэкономить на путешествиях внутри страны поможет и программа туристического кешбэка, которая позволит компенсировать 20% затрат на отдых.

Подбирать путевку лучше сейчас, потому что летом может остаться выбор между слишком дорогими или не самыми лучшими предложениями. Однако сегодня многие туристы, наученные прошлогодним опытом пандемии, не рискуют загадывать далеко вперед, отметила Куцевол.