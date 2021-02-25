Россиянам рассказали, когда снова начнут выдавать «шенген»

Европейские страны могут возобновить выдачу виз россиянам уже летом. Об этом рассказал глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

Представители РСТ присутствуют практически во всех странах Европы, сообщил Игнатьев. По его словам, есть надежда, что европейские страны начнут выдавать визы россиянам уже летом. Официальной информации на этот счет пока нет, все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом в этих странах, отметил глава РСТ.

Игнатьев заверил, что многие европейские страны хотят возобновить сообщение с Россией. Однако это зависит не только от пандемии, но и политической предпочтений Евросоюза, утверждает он.

«Шенгенское соглашение никто не отменял, и если через Грецию туристы поедут в другие страны, эта ситуация будет для Европейского союза не приемлема. Будет общее решение по всему ЕС», — сказал Игнатьев, сообщило агентство «Интерфакс».

Власти Греции ранее продлили правила въезда, действующие для россиян, до 8 марта. Для посещения страны нужно иметь при себе отрицательный результат тест на коронавирус.