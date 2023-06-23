Путешествия 23 июня 2023, 13:35 Россиянам рассказали, когда самолеты авиакомпании Red Wings полетят в Грузию Главред Avia.ru Гусаров: делать выводы о полетах стоит после начала продажи билетов

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Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в разговоре с изданием kp.ru порекомендовал россиянам не ждать рейсов от компании Red Wings в Грузию в ближайшее время.

Сейчас между Россией и Грузией действует авиасообщение на самолетах компаний «Азимут» и Georgian Airways. Однако цены на билеты в одну сторону могут достигать 30-40 тысяч рублей.

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Запуск рейсов на самолетах компании Red Wings откладывается на непонятный срок.

«Делать выводы о том, что авиакомпания куда-то полетит, лучше после того, как она откроет продажу билетов по этому маршруту», — сказал журналистам Гусаров.