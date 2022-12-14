Путешествия 14 декабря 2022, 15:26 Россиянам рассказали, когда появятся горящие туры на следующий год АТОР: продажа горящих туров может начаться со следующей недели

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в разговоре с NEWS.ru сообщил, что продажи горящих новогодних путевок за границу могут начаться уже в конце следующей недели.

При этом он добавил, что многие путевки до сих пор остаются не выкупленными.

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«На Мальдивах уже наблюдается тенденция к тому, что номера и билеты, [ранее выкупленные туроператорами у гостиниц и авиакомпаний], будут не раскуплены. Вероятно, это также коснется и Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Турции», — отметил Мурадян.

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Эксперт подчеркнул, что уже сейчас можно приобрести весенние туры с большим дисконтом. По его словам, раннее бронирование также популярно у туристов, как и горящие туры.