Россиянам рассказали, когда откроется Таиланд

Российские туристы смогут посетить Таиланд только после завершения полного этапа согласования вакцинации «Спутником V». Это может произойти уже в сентябре, заявил руководитель службы маркетинга московского офиса туристического управления Таиланда (ТАТ) Константин Кинель.

«Российские туристы, вероятно, смогут посетить Таиланд, как только пройдет последний этап согласования решение о сертификации „Спутник V“ на территории королевства. Сейчас этот вопрос находится на первом этапе согласования», — пояснил Кинель «Интерфаксу».

По его словам, есть надежда, что первые привитые от коронавируса россияне полетят в Таиланд уже в сентябре. Кинель подчеркнул, что в Таиланде уже обратили внимание на российской препарат и начали работать над необходимыми согласованиями.

Ранее посольство России сообщило, что власти Таиланда одобрили включение «Спутника V» в список препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым открывает въезд в страну. Приехать можно будет на Пхукет, но сделать вторую прививку от коронавируса нужно будет не менее, чем за 14 дней до поездки. Пока детали и сроки вступления решения в силу прорабатываются.