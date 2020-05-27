Россиянам рассказали, когда они смогут отдыхать за границей

Многие россияне привыкли проводить отпуск на зарубежных курортах. Однако пока не очень ясно, как сложится ситуация в этом году из-за коронавируса. Представитель Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе предположила, когда могут возобновиться поездки в другие страны.

Об этом она рассказала во время прямого эфира в Instagram c ведущей программы «Доброе утро» на Первом канале Светланой Зейналовой, сообщил АТОР. По словам Ломидзе, летнему отдыху все же быть, но он окажется непохожим на другие годы.

Пока россияне смогут отдыхать только в своей стране. Хотя о готовности принимать туристов уже заявили в Испании, Греции, Турции и других странах. Эксперт отметила, что летом могут возобновить часть регулярных рейсов за рубеж, но с запуском чартеров пока ничего не ясно.

«По нашей предварительной информации, до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж», — заявила Ломидзе.

Решение о переносе туров за границу и возврате денег за них примут в течение одной-двух недель, отметила представитель АТОР. По предварительной информации, люди смогут перебронировать тур на другое время или другое направление в течение 18 месяцев. Также у них появится возможность вернуть стоимость путевки и еще 5%.

Курорты, которые будут принимать туристов уже этим летом, намерены соблюдать меры безопасности. Например, всех прилетевших на Мальдивы будут проверять на коронавирус.