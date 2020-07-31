Россиянам рассказали, когда лучше всего спать в самолете

Некоторые путешественники любят спать во время полета. Однако иногда в воздухе лучше бодрствовать: так меньше шансов потом разбираться с проблемами со здоровьем.

PR-директор компании Biletix и кругосветный путешественник Григорий Луговой рассказал агентству «Прайм», когда в самолете не стоит засыпать.

Оказалось, что отказаться от сна нужно во время взлета и посадки. Иначе есть вероятность заработать повреждение барабанной перепонки.

«В салоне самолета происходит значительное изменение давления. <…> Если вовремя не сглотнуть слюну или не зевнуть, это может привести к началу кровотечения из носа, головным болям, в самых критических случаях — повреждению барабанной перепонки», — заметил Луговой.

Он объяснил, что из-за перепадов давления сужается евстахиева труба — канал, соединяющий полость среднего уха с глоткой. Именно из-за этого и можно получить повреждения, если вовремя не сглотнуть.

Во время сна пассажиры в принципе не реагируют на изменение давления в салоне лайнера, что увеличивает риск получить баротравму. Ее последствием может стать инфекция. Свести опасность к минимуму просто: надо дождаться, пока самолет наберет высоту. Спокойно спать можно до начала снижения.

Чтобы выспаться, путешественник советует выбирать место у окна и ближе к хвосту лайнера. В передней части обычно больше детей и, соответственно, не так тихо. Выбор места подальше от туалетной кабины тоже даст лучше отдохнуть.