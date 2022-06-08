Россиянам рассказали, какое туристическое направление набирает популярность наравне с Турцией

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что Египет станет вторым по популярности туристическим направлением для россиян после Турции. Об этом написала Lenta.ru.

Эксперт уточнил, что такое станет возможным, как только будет улажен вопрос с авиаперевозками.

«Египет всегда занимал свою долю на рынке. Сейчас египетское направление может стать вторым на зарубежном рынке после турецкого. Прежде всего это зависит от объемов перевозки и от их надежности, чтобы никаких санкций против наших авиабортов не предпринималось, и отдых был безопасным и комфортным», — сообщил он.

Барзыкин добавил, что несмотря на сильную жару в Египте летом, россияне не откажутся от отдыха в этой стране в нынешних условиях.

«Конечно, Египет — это больше весенне-осенний период. Египет нужен нам бюджетный и не густонаселенный. Но летом тоже, думаю, он будет востребован. По цене он все-таки ниже Турции», — заключил эксперт.