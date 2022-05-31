Россиянам рассказали, каким образом этим летом можно добраться до Болгарии

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал россиянам, каковы перспективы отдыха в Болгарии этим летом и какой порядок на получение визы в страну. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам эксперта, доехать до Болгарии можно, например, через Турцию, однако туристы должны учесть повышенную стоимость билета на самолет.

«В Болгарию сейчас можно добраться, как в практически любое другое государство, через третьи страны, например, через Турцию. Визу до сих пор получить достаточно просто, так как большинство европейских консульств продолжают работать в штатном режиме, так что, как говорится, отдыху быть. Единственное существенное изменение, это траты на перелет, включающие в себя пересадку в третьей стране», — сказал Осауленко.

Ранее владелец туристического комплекса «Божура» в Болгарии Георги Манев пожаловался на перенаселение отелей в связи с наплывом беженцев из Украины, а также на подорожание продуктов питания в стране.