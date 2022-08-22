Россиянам рассказали, какие лекарства нужно брать с собой во время похода в горы

Во время похода в горы велик риск получить серьезную травму. По этой причине важно взять с собой небольшую аптечку. Сайт kp.ru рассказал, какие препараты стоит положить в нее.

Врач-травматолог Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Евгения Табе заявила, что чаще всего в горах туристы получают ушибы мягких тканей, растяжения и/или разрывы связок, мышц и сухожилий, вывихи, переломы костей, травмы позвоночника и черепно-мозговые травмы.

Чтобы избежать тяжелых последствий, необходимо взять с собой в горы средства, помогающие от отеков и горной болезни. Кроме того, в аптечаке должен быть жаропонижающий порошок. Он помогает не только при температуре, но и при головных болях. Также на большой высоте средство можно использовать для хорошего сна.

Не забудьте также взять с собой средство от расстройства желудка, солнцезащитный крем, препарат против ожогов, а также лекарство, улучшающее снабжение тканей кислородом.