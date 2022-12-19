Путешествия 19 декабря 2022, 14:59 Россиянам рассказали, какие гаджеты стоит взять с собой в путешествие Гибкая подушка сделает перелет комфортным

Читать 360tv в

Сделать путешествие максимально комфортным помогут «умные» гаджеты. Подробнее о том, что стоит взять туристам в отпуск, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на представителей АТОР.

По мнению экспертов, чемоданы с рулевым управлением способны избавить туриста от необходимости самостоятельно возить его за собой. Также в полете понадобится гибкая подушка, которая примет удобное положение с учетом положения тела путешественника.

Реклама

Туристам, предпочитающим отдых в жарких странах, рекомендуется приобрести специальные поясные кондиционеры.

Реклама