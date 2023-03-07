Путешествия 07 марта 2023, 13:09 Россиянам рассказали, как сэкономить на путешествиях по стране

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Для того, чтобы купить билет на поезд по самому выгодному тарифу, стоит изучить сезонные коэффициенты РЖД. Об этом сайту NEWS.ru рассказали турэкперты.

Например, во время праздников билеты в плацкарте и купе стоят на 10% дороже обычного. А в обычные дни коэффициент снижается до минус 15%.

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С 28 апреля по 9 мая цены взлетят на 10%. Похожая ситуация будет в период с 10 мая по 8 июня — цены будут дороже среднего на 5%. Повышения ожидаются в периоды с 9 по 12 июня, с 13 июня по 31 августа, с 1 по 17 сентября.

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На некоторых поездах цена зависит от спроса на те или иные даты. Если спрос будет небольшой, то цены останутся низкими. В том случае, если вы отправляетесь на поезде в другую страну и покупаете билеты заранее, то сможете сэкономить до 40% цены.