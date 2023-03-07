07 марта 2023, 13:09
Россиянам рассказали, как сэкономить на путешествиях по стране
Для того, чтобы купить билет на поезд по самому выгодному тарифу, стоит изучить сезонные коэффициенты РЖД. Об этом сайту NEWS.ru рассказали турэкперты.
Например, во время праздников билеты в плацкарте и купе стоят на 10% дороже обычного. А в обычные дни коэффициент снижается до минус 15%.
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С 28 апреля по 9 мая цены взлетят на 10%. Похожая ситуация будет в период с 10 мая по 8 июня — цены будут дороже среднего на 5%. Повышения ожидаются в периоды с 9 по 12 июня, с 13 июня по 31 августа, с 1 по 17 сентября.
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На некоторых поездах цена зависит от спроса на те или иные даты. Если спрос будет небольшой, то цены останутся низкими. В том случае, если вы отправляетесь на поезде в другую страну и покупаете билеты заранее, то сможете сэкономить до 40% цены.
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