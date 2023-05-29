Путешествия 29 мая 2023, 16:57 Россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе в летнее время Редактор TourDom.ru Даниленко: покупать туристические путевки выгоднее через операторов

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Главный редактор туристического портала TourDom.ru Дмитрий Даниленко в разговоре с NEWS.ru рассказал путешественникам, собирающимся отдохнуть в летнем сезоне, что гораздо выгоднее покупать туры от операторов и турагентств, чем самостоятельно бронировать гостиницу и авиабилеты.

«Лайфхак номер один — покупать не билет, а пакетный тур, в цену которого уже включены перелет и проживание. Скорее всего, это будет выгоднее, чем самостоятельно приобретать авиабилеты и бронировать гостиницу», — сообщил Даниленко.

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Тем, кто любит путешествовать самостоятельно, эксперт посоветовал покупать билеты «туда — обратно». Зачастую цены на них куда ниже, чем если приобретать билет только в одну сторону. Даниленко также добавил, что летать в несезон гораздо выгоднее, чем летом.