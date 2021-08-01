Россиянам рассказали, как правильно спланировать путешествие в пандемию

Требования к туристам, которые въезжают в ту или иную страну, в условиях пандемии постоянно меняются. О том, как не попасть впросак при планировании путешествия, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Ассоциации туроператоров России, советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

Он отметил, что пройденная вакцинация еще не гарантирует свободный въезд в другие страны. Поэтому самый разумный выход — это довериться профессионалам в области туризма, которые разберутся во всех меняющихся требованиях.

Для тех туристов, у кого нет сертификата о вакцинации, есть некоторые особенности организации зарубежных поездок.

«Сейчас надо сдавать ПЦР-тест перед вылетом за границу и после возвращения для невакцинированных туристов. Для вакцинированных ПЦР-тестирование по возвращении в Россию отменено. У ряда туристических компаний есть специальные соглашения с лабораториями по тестированию, где предоставляется скидка», — добавил Дмитрий Горин.

При этом результаты ПЦР-тестов могут потребоваться не только при выезде за границу. В ряде регионов России тоже нужны сертификаты о прививках или тесты при заселении в гостиницы. Если этих документов нет, в номере в отеле могут отказать.

Кроме того, эксперты советуют приобрести специальный страховой полис. В некоторые медицинские страховки включено лечение от COVID-19. Ранее стало известно, что Россия возобновила авиасообщение в восьмью странами, но провести отпуск можно не во всех из них.