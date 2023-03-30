30 марта 2023, 12:01
Россиянам рассказали, как получить туристическую визу в Китай
Выдачу всех типов виз для иностранных граждан возобновило Генеральное консульство Китая во Владивостоке. О том, какие документы нужны для оформления туристической визы, сообщил «ФедералПресс».
В первую очередь, россиянам следует заполнить онлайн-анкету и записаться на прием в консульство. Для оформления визы потребуется предоставить пакет документов, состоящий из программы маршрута, полиса страхования, брони авиабилетов и отеля.
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Отмечается, что стоимость однократной китайской визы составляет 3300 рублей.
Визы
Китай
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