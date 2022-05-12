Россиянам рассказали, как подготовиться к путешествию на машине

Группа компаний «АвтоСпецЦентр» дала советы по подготовке к путешествиям на машине. Об этом сообщила «Газета.ru».

Специалисты провели опрос, который показал, что 48% россиян ездят в отпуск именно на автомобиле. В связи с этим жителям России посоветовали перед длительной поездкой обязательно проходить техосмотр. В среднем это стоит около трех-четырех тысяч рублей.

Также важно позаботиться и о комфорте в путешествии. В первую очередь следует подготовить набор инструментов и портативный насос для подкачки шин на случай непредвиденных обстоятельств.

Чтобы в машину влезло больше вещей, можно приобрести автобоксы для крыши. Они стоят от 15 тысяч рублей.

Для поездок в летний период пригодятся сеточки на боковые стекла, которые защищают от солнечного света, также пригодится автохолодильник.

При путешествии всей семьей стоит подумать о комфорте пассажиров, которые будут ехать на заднем сидении. Тут помогут органайзеры, которые крепятся на спинке переднего сиденья. Они стоят недорого, заключили эксперты.