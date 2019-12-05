Россиянам рассказали, как отдохнуть в Латинской Америке и не быть ограбленным

Путешествуя по странам Латинской Америки, Мексике или Бразилии, стоит помнить, что красивые дорогие отели соседствуют с крайней бедностью и криминалом. Так что российским туристам либо стоит сидеть в отеле, либо вести себя скромно.

«В Мексику, Бразилию и Венесуэлу люди летят на свой страх и риск. Там роскошная природа и дорогие отели соседствуют с крайней бедностью. Это соприкосновение рождает криминал, причем провокационный криминал. Люди, которым тяжело живется, видят богатых туристов, которые приезжают греть косточки на прекрасные пляжи. Для местных это дополнительный раздражитель», — рассказала радио Sputnik главный редактор портала «Мир впечатлений» Елена Шпиз.

Она напомнила, что в 2016 году, когда в Рио-де-Жанейро проходила Олимпиада, местные грабили и туристов, и спортсменов. Поэтому, считает Шпиз, если турист выбирает это направление для путешествий, он должен ясно представлять, что его ждет в этих странах.

Исходя из этого знания, отметила эксперт по туризму, нужно скорректировать либо свой маршрут, либо поведение. Например, человеку, который переживает за свое спокойствие, вообще не стоит туда ехать. Оказавшись в Латинской Америке, лучше не блистать золотыми украшениями и особо не сорить деньгами.

В то же время Шпиз объяснила, что россиян привлекает в Латинской Америке. По ее словам, главное достоинство отдыха там — теплая погода зимой, которой так не хватает в России.