Россиянам рассказали, как обезопасить себя в турпоходе

Туристические походы остаются одним из самых популярных среди россиян видов отдыха. Многие отправляются в горы, сплавляются по рекам, уходят в леса. Но от несчастных случаев не застрахован никто. Чтобы вовремя получить помощь, лучше сообщить о своем маршруте в Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.

Подать заявку можно прямо на сайте ведомства. Для этого нужно выбрать региональное подразделение, где начинается маршрут, и скачать специальный бланк.

Там нужно указать, кто именно собрал группу туристов: организация, фирма или просто сами граждане отправились в поход. Обязательно указать все анкетные данные руководителя группы, включая его адрес, телефон, а также информацию о близких родственниках. Рассказать об общем количестве участников группы с указанием их имен и фамилий.

Приложить данные маршрута: место начала и окончания похода, предполагаемые места ночлега и отдыха, опасные участки на дороге. Кроме того, нужно указать дату выхода в поход и предполагаемую дату возвращения. Обязательно уточнить наличие аптечки, способов связи со спасателями.

Подавать заявку нужно за 10 дней до срока выхода в поход. Не ранее чем за сутки лучше снова сообщить в территориальный орган МЧС о начале мероприятия и еще раз уточнить все представленные сведения. После возвращения из похода нужно проинформировать ведомство.

Все представленные данные позволят сотрудникам МЧС оперативно прийти на помощь в случае любого происшествия.