Россиянам рассказали, как обезопасить себя в турпоходе
Подать заявку можно прямо на сайте ведомства. Для этого нужно выбрать региональное подразделение, где начинается маршрут, и скачать специальный бланк.
Там нужно указать, кто именно собрал группу туристов: организация, фирма или просто сами граждане отправились в поход. Обязательно указать все анкетные данные руководителя группы, включая его адрес, телефон, а также информацию о близких родственниках. Рассказать об общем количестве участников группы с указанием их имен и фамилий.
Приложить данные маршрута: место начала и окончания похода, предполагаемые места ночлега и отдыха, опасные участки на дороге. Кроме того, нужно указать дату выхода в поход и предполагаемую дату возвращения. Обязательно уточнить наличие аптечки, способов связи со спасателями.
Подавать заявку нужно за 10 дней до срока выхода в поход. Не ранее чем за сутки лучше снова сообщить в территориальный орган МЧС о начале мероприятия и еще раз уточнить все представленные сведения. После возвращения из похода нужно проинформировать ведомство.
Все представленные данные позволят сотрудникам МЧС оперативно прийти на помощь в случае любого происшествия.