Россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников при покупке тура

Россия постепенно открывает границы с другими странами, а у туристов становится больше выбора для поездок. При этом активизируются и мошенники, желающие нажиться на доверчивых путешественников. Защититься от них помогут несколько правил.

«Самое простое — это проверить, включен ли туроператор в Федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии, рассчитан ли срок их действия до окончания вашей поездки. Это уже показатель легальности присутствия в туристическом поле», — рассказала «Известиям» руководитель PR-отдела туроператора «Алеан» Лариса Аханова.

Она добавила, что присутствие туроператора в реестре дает надежду, что страховой компанией будут сделаны выплаты в случае банкротства. Проверить всю необходимую информацию можно на сайте Ростуризма. По словам Ахановой, с турагентами стоит быть еще более внимательными.

«На практике неприятные инциденты с обманутыми туристами случаются и в турагентствах. Нужно всегда заключать договор, всегда проверять статус своей заявки на сайте туроператора: внес ли агент оплату, предоплату», — пояснила руководитель отдела.

Насторожить должна и ситуация, когда за тур просят заплатить сразу всю стоимость, а изначально покупка должна была идти по предоплате 30%. Также стоит помнить, что авторские туры в соцсетях являются незаконными. Физические лица не имеют права предлагать такие путешествия.