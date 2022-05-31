Россиянам рассказали, как можно попасть на отдых в Европу

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян предложил россиянам способ, как они могут попасть в Европу на отдых. Об этом написала «Общественная служба новостей».

По его словам, у россиян сейчас есть два европейских направления — это Калининград и Санкт-Петербург. Однако и здесь могут возникнуть трудности. В Калининград граждане России могут попасть только по воздуху, поскольку Литва не пропускает на машинах.

«В Калининграде есть побережье Балтийского моря с пляжами, но там купаться можно только в июле и первой половине августа. <…> Цены высокие, потому что исчезла альтернатива. За восемь тысяч рублей в Калининград билеты можно найти. Если заранее искать, то можно найти и дешевле. Что касается проживания, то калининградские отельеры пошли по пути сочинских коллег и подняли цены примерно на 15%», — сообщил Мкртчян.

Ранее он сказал, что жители Дальнего Востока и Восточной Сибири почти лишены возможности попасть за границу в этом сезоне.