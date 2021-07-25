Россиянам рассказали, как финансово подготовиться к отпуску

Для поездки в отпуск лучше подготовить на 30-40% больше денег, чем планируется потратить. Эти средства могут пригодиться при непредвиденных обстоятельствах, заявил эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По словам специалиста, дополнительные деньги могут понадобиться, если вдруг что-то сломается в гостинице или начнутся проблемы со здоровьем. Эти ситуации и считаются непредвиденными обстоятельствами.

Не стоит забывать, что далеко не во всех странах можно легко найти банкомат. Лучше всего половину денег иметь на руках в виде наличности, написало агентство «Прайм». Если же банкоматов на отдыхе будет много, то наличные пригодятся в общественном транспорте или небольших сувенирных магазинах.

«Если банк позволяет иметь несколько счетов на одной карте, то в идеале лучше открыть счет в местной валюте и пользоваться картой, заранее предупредив банк о выезде, чтобы избежать блокировки», — пояснил Переславский.

Он добавил, что для обмена валюты лучше завести инвестиционный счет у брокера, чтобы проводить операции без наценок банков.