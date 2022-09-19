Россиянам рассказали, как дешево улететь в Европу | 360°

Путешествия 19 сентября 2022, 19:28 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, как дешево улететь в Европу

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Самый бюджетный способ попасть в Европу для россиян сейчас — полететь туда через Турцию. Об этом Lenta.ru рассказал основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер.

«Был вариант въезда через Литву — это и был самый бюджетный вариант. Но сейчас мы знаем, что границы Прибалтики закрыты для граждан России, поэтому этот вариант больше невозможен», — сказал Певзнер.

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То же касается Эстонии, Латвии и Польши. Самый бюджетный вариант, по словам эксперта, — лететь в Европу с пересадкой в Турции. Также можно рассмотреть варианты пересадки в Грузии и ОАЭ, но это будет дороже.

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