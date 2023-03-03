Путешествия 03 марта 2023, 13:05 Россиянам рассказали, из-за чего может повышаться цена турпутевки

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Цены на туристические путевки могут возрастать в связи со спекуляцией продавцов на внешнеполитических событиях и значимых факторах. Об этом сообщил коммерческий директор компании «Прайм Трэвел» Михаил Месонжник в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, внешнеполитические факторы влияют на изменение курса валют. Как сообщил сайт Daily Moscow, также авиакомпании и представители отелей могут существенно завышать цену, такая ситуация наблюдалась в связи с введением санкций против России.

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Кроме того, Месонжник подчеркнул грамотную и профессиональную работу Центробанка РФ по поддержанию баланса между внутренним и выездным туризмом.