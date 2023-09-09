09 сентября 2023, 05:34
Россиянам рассказали, где можно отдохнуть вместо Турции
Турэксперт Морозов предложил туристам отправиться в Египет вместо Турции
Вместо Турции можно отправиться отдыхать в Египет. Об этом в беседе с РИАМО сообщил член МРО «Деловая Россия», путешественник Игорь Морозов.
«В целом у нас из доступных ближайших стран, хотя бы похожих на Турцию-заменитель, — это только Египет. Там такие же большие отели с соответствующим набором услуг», — заявил эксперт.
Реклама
По его словам, еще можно посетить Объединенные Арабские Эмираты, однако сложно назвать их заменой турецким курортам из-за стоимости.
Летом Египет выигрывает по цене, несмотря на более дорогие билеты на самолете. Однако лучше не останавливаться в бюджетных отелях в этой стране, потому что качество питания и обслуживания там может оказаться очень низким.
Ранее председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев призвал не ждать падения цен на путевки в Турцию. По его словам, осенний сезон очень высокий в этом государстве. В такое время туда приезжает больше туристов, чем в другие времена года.
Турция
Египет
Туризм
Реклама
Реклама