Путешествия 09 сентября 2023, 05:34 Россиянам рассказали, где можно отдохнуть вместо Турции Турэксперт Морозов предложил туристам отправиться в Египет вместо Турции Freepik

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Вместо Турции можно отправиться отдыхать в Египет. Об этом в беседе с РИАМО сообщил член МРО «Деловая Россия», путешественник Игорь Морозов.

«В целом у нас из доступных ближайших стран, хотя бы похожих на Турцию-заменитель, — это только Египет. Там такие же большие отели с соответствующим набором услуг», — заявил эксперт.

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По его словам, еще можно посетить Объединенные Арабские Эмираты, однако сложно назвать их заменой турецким курортам из-за стоимости.

Летом Египет выигрывает по цене, несмотря на более дорогие билеты на самолете. Однако лучше не останавливаться в бюджетных отелях в этой стране, потому что качество питания и обслуживания там может оказаться очень низким.

Ранее председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев призвал не ждать падения цен на путевки в Турцию. По его словам, осенний сезон очень высокий в этом государстве. В такое время туда приезжает больше туристов, чем в другие времена года.