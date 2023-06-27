Путешествия 27 июня 2023, 05:05 Россиянам рассказали, где можно отдохнуть с бюджетом менее 100 тысяч рублей Ura.ru: отдохнуть в Петербурге и Калининграде можно менее чем за 100 тысяч рублей РИА «Новости»

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Рост цен на заграничные курорты не означает, что нельзя найти выгодные туры и хорошо провести отпуск. Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев перечислил Ura.ru несколько направлений, где можно отдохнуть менее чем за 100 тысяч рублей.

«Самыми бюджетным остаются российские курорты. Средняя цена тура на данном направлении чуть более 60 тысяч рублей», — рассказал маркетолог.

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Провести летний отпуск с бюджетом менее 100 тысяч рублей можно в Санкт-Петербурге и Калининградской области, за путевку придется отдать около 65 тысяч рублей. За отдых в Адлере просят до 93 тысяч рублей, в Сочи — 106 тысяч рублей.

«Туристы стали чаще приобретать отели уровня „четыре звезды“, хотя раньше предпочитали „три“», — объяснил Козырев.

Из зарубежных направлений специалист по туризму выделил Абхазию, путевка туда стоит около 74 тысячи рублей в среднем. В этом году подешевели только туры в ОАЭ, средний чек снизился на 15% и составил 125 тысяч рублей.

Ранее туристка из Тюмени вернулась после отдыха в Турции и пожаловалась на неоправданно высокие цены и некачественный сервис.