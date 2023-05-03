Путешествия 03 мая 2023, 16:46 Россиянам рассказали, где можно отдохнуть на природе в Нижегородской области

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Преподаватели естественно-географического факультета Мининского университета назвали три красивейших озера в Нижегородской области, куда можно отправиться с друзьями или с семьей на выходные. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

В первую очередь, путешественникам рекомендуют посетить озеро Светлояр, которое находится в Воскресенском районе около села Владимирское. История этого водоема насчитывает не менее девяти тысяч лет, а его глубина достигает 32 метров.

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Светлые озера находятся в семи километрах от поселка Центральный. Из-за высокой минерализации водоемы действительно имеют необычный голубой цвет.

Пустынские озера можно найти около села Старая Пустынь. Красоту этим водоемам придают рядом расположившиеся хвойные леса. В окрестностях озер представлено более 700 видов растений, рассказали в Мининском университете.