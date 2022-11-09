Россиянам рассказали, где можно отдохнуть на новогодние праздники в Сибири | 360°

Путешествия 09 ноября 2022, 16:29 Россиянам рассказали, где можно отдохнуть на новогодние праздники в Сибири «ФедералПресс»: туристы могут отправиться на озеро Байкал или на Алтай РИА «Новости»

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Сибирские курорты привлекают туристов на новогодние праздники своим разнообразием отдыха. Здесь можно не только походить по музеям или отдохнуть в спа-комплексах, но и покататься на лыжах или подрейфовать по толстому льду озера Байкал. «ФедералПресс» перечислил наиболее привлекательные места в этом регионе.

Желающим отдохнуть от долгого перелета издание предлагает остаться на несколько дней в Иркутске, где можно посетить 130-й квартал, а также сходить в музеи.

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Затем можно отправиться на Байкал. Для остановки предлагаются поселок Листвянка, остров Ольхон или же горнолыжный курорт «Гора Соболиная». Толщина льда на Байкале достигает двух метров, поэтому многие туристы берут авто и смело едут дрейфовать по льдинам.

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Не меньшей популярностью в новогодние праздники пользуются красоты Алтая. Здешнюю природу часто сравнивают с Альпами. Туристам предлагают катания на снегоходах или лошадях в окружении зимней алтайской природы.

Кроме того, на Алтае есть отличные горнолыжные курорты. Самые протяженные трассы находятся на Телецком озере. Для недельного отдыха можно выбрать базы «Бирюзовую Катунь», «Манжерок» или «Горыню».