Россиянам рассказали, где можно отдохнуть на море в бархатный сезон

Организатор Форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» и Международной выставки индустрии гостеприимства PIR Expo Елена Меркулова навала места в период бархатного сезона, где россияне могут отдохнуть и поправить свое здоровье. Об этом написал «ФедералПресс».

«У нас в России на море можно отдохнуть в двух регионах — Крыму и Краснодарском крае. Но отдых на море — это еще и оздоровление, поэтому хотелось бы обратить внимание на санаторно-курортное лечение, когда можно совместить приятное с полезным», — пояснила эксперт.

Что Краснодарский край, что Крым известны своими целебными источниками и минералами соленых озер. Например, в Евпатории и в городе Саки есть санаторно-курортное лечение, связанное с лечебными грязями. Сюда любят приезжать в бархатный сезон не только чтобы поправить здоровье, но и поездить по экскурсиям при комфортных температурах.

В Краснодарском крае можно отдохнуть не только в Сочи, но и в Геленджике. Сейчас там открываются новые отели и курорты.

Также эксперт отметила, что осенью отдых лучше всего совмещать с лечебными процедурами, чтобы, таким образом, повысить иммунитет к зиме.