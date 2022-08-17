Россиянам рассказали, где и за сколько можно отдохнуть в бархатный сезон

Журналисты «ФедералПресс» перечислили главные места для отдыха в России в бархатный сезон, а также посчитали, какую сумму необходимо отложить на путешествие.

Главными центрами притяжения туристов в России по-прежнему остаются Сочи, Крым и Калининград.

Отправляться к Черному морю в Крым турэксперты советуют в середине сентября, когда погода становиться комфортной как днем, так и ночью. Цены на жилье будут варьироваться от 1200 рублей за номер в сутки. Место в хостеле можно найти за 350 рублей.

Приезжать в Сочи можно смело с начала сентября. В это время здесь погода похожа на летнюю, но при этом туристов становится значительно меньше. Номера в отеле в бархатный сезон будут стоит примерно 3000 рублей в стуки, а хостел обойдется в 700 рублей. Сочи подойдет как для пляжного, так и для экскурсионного отдыха.

Все более востребованным в период бархатного сезона становится Калининград и его окрестности. В это время в городе будет прохладно, зато немноголюдно. Билеты на самолет из Москвы в Калининград обойдутся примерно в пять тысяч рублей в одну сторону. Любителям санаторного отдыха можно отправиться в Светлогорск и Зеленоградск.

Тем, кто предпочитает экскурсии, можно рассмотреть осенний круиз по Волге. В него включено посещение сразу нескольких городов: Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Волгограда. За семидневный тур придется заплатить от 20 до 40 тысяч рублей.