Россиянам рассказали, где бюджетно отдохнуть перед Новым годом

Ассоциация Туроператоров (АТОР) объявила о начале «дешевого предновогоднего сезона». Это значит, что с конца ноября и до середины декабря цены на туры значительно снизятся.

Власти Египта недовольны усилиями по привлечению туристов из РФ Подробнее

Наиболее бюджетными направлениями, по данным АТОР, являются Израиль, Иордания, Индия, Индонезия, Бахрейн, Вьетнам, Доминикана, Куба, Мальдивы, Мексика, Таиланд, Танзания, Шри-Ланка.

Так, восемь день отдыха в Бахрейне в начале декабря на двоих обойдется в 80 тысяч рублей. Это дешевле, чем полететь в ОАЭ. Такое путешествие будет стоить порядка 88 тысяч. Минимальный чек за поездки в эти страны — 57 и 48 тысяч рублей соответственно.

В индийский штат Гоа можно найти путевку за 39 тысяч рублей. Однако средняя цена тура в Индию составляет почти 95 тысяч рублей. В период с 29 ноября по 2 декабря отправиться можно и в Иорданию. Тур туда на двоих на десять дней может стоить меньше 50 тысяч рублей.

От 50 до 100 тысяч рублей — минимальная стоимость таких же путевок в Китай (Хайнань), на Кубу, во Вьетнам, Израиль и Индонезию, Шри-Ланку. А вот в Доминикану, Мексику, Занзибар (Танзания) и на Мальдивы вдвоем слетать на десять дней удастся за 100-150 тысяч рублей.

Зимний недорогой отдых доступен и в Турции. Хотя в начале зимы купаться там не очень комфортно, во многих отелях есть подогреваемые бассейны. Воздух на курортах еще теплый — до +21 градуса в тени. Купить восьмидневный тур в эту страну на двоих можно за 48 тысяч рублей. Минимальный ценник — 31,5 тысячи рублей.