Россиянам рассказали, что стоит посмотреть в Нижнем Новгороде за один день | 360°

Путешествия 12 октября 2022, 12:37 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, что стоит посмотреть в Нижнем Новгороде за один день «ФедералПресс»: Нижний Новгород славится своим Кремлем и современным искусством РИА Новости

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Журналисты издания «ФедералПресс» составили маршрут по наиболее значимым и красивым местам Нижнего Новгорода, которые обязательно должны быть включены в экскурсионную программу каждого туриста.

В первую очередь туристам предлагают отправиться в Нижегородский кремль, который находится в исторической части города. Оттуда можно посмотреть на самый красивый вид — слияние рек Оки и Волги. Смотровая площадка находится по пути к Архангельскому собору и памятнику основателям Нижнего Новгорода князю Георгию и святителю Симону.

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Далее туристам предлагается отправиться на Чкаловскую лестницу, которая соединяет Верхне-Волжскую и Нижне-Волжскую набережные.

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Недалеко от Чкаловской лестницы расположилась канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор. Она была построена в 2012 году над Волгой. Билет стоит всего 200 рублей.

Любителям современного искусства предлагается посетить арт-пространство «Цех», расположенное в здании «Нижполиграфа».

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