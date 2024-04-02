Путешествия 02 апреля 2024, 18:34 Россиянам рассказали, что с 1 апреля консульства Болгарии и Румынии стали принимать документы на шенгенские визы

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Болгария и Румыния частично присоединились к шенгенской зоне, а это означает, что граждане России смогут запрашивать шенгенскую визу в консульстве этих стран. Такая услуга стало возможной с 1 апреля, сообщила Lenta.ru.

Получить болгарскую визу можно в консульстве в Москве. С румынской визой дела обстоят еще проще: дипломатическое представительство этой страны находится как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Гражданам советуют подавать документы за три месяца до поездки, написал ОТР.

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Шенгенские визы также можно получить в консульствах Франции, Испании, Италии и Греции.