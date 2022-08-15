Россиянам рассказали, что привезти с собой из путешествия по Карелии

Многие туристы с удовольствием отправляются в путешествие по Карелии. Неудивительно, ведь данная местность способна порадовать людей завораживающими видами в любое время года. Россиянам рассказали, что привезти с собой из Карелии. Об этом сообщил «ФедералПресс».

В Карелии налажено производство одежды. Российский бренд «Карелия» предлагает футболки, которые могут понравиться и взрослым, и молодым людям. А фабрика «Карельские узоры» предлагает изделия изо льна с вышивкой.

Кроме того, в регионе производят натуральные соусы, которые отлично сочетаются с мясом, а также сыры по итальянским технологиям.

Ехать в Карелию также стоит за натуральной косметикой. Компания Silent Lake изготавливает продукты, которые не тестируют на животных. При этом в их составе есть березовый сок, глина и другие натуральные ингредиенты.

Одной из визитных карточек Карелии является пирожок калитка. Основу для калитки делают из ржаного пресного теста, а сам пирожок начиняют различными ингредиентами — начиная от ягод и заканчивая уткой или мясом оленя.