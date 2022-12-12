Путешествия 12 декабря 2022, 14:51 Россиянам рассказали, что посмотреть в Карелии зимой «ФедералПресс»: туристы смогут увидеть Мраморный каньон и северное сияние Unsplash

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Зимняя Карелия порадует туристов не только красивой заснеженной природой и вкусной едой, но и северным сиянием. О том, что можно посмотреть в этом регионе в зимнее время года, в материале «ФедералПресс».

Отправляясь в путешествие по Карелии, туристы смогут увидеть Мраморный каньон, водопады, резиденции местных Деда Мороза и Снегурочки, волшебный по красоте национальный парк Паанаярви, Ладожские шхеры.

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Добраться до Мраморного карьера, из которого добывали минерал для Исаакиевского и Казанского соборов в Петербурге, можно на старинном поезде. Когда водоем замерзает, туристы берут коньки или же летают над ним на зип-лайне.

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Прочувствовать атмосферу фильма «А зори здесь тихие» можно всего в пяти километрах от парка «Рускеала» на равнинных водопадах Ахинкоски. Именно здесь снимался этот культовый советский фильм.

Зачастую паломники приезжают в Карелию, чтобы встретить светлый праздник Рождества Христова в Валаамском монастыре. Каждый год священнослужители проводят здесь богослужения. Попасть в монастырь можно в составе экскурсионной группы: «Валаамский паломник», «Мир пилигримов», «Ковчег».